Krupinu čakajú štyri dni hudby a rodinnej zábavy
V nedeľu bude amfiteáter patriť podujatiu Spievanky pod Vartovkou.
Autor TASR
Krupina 27. mája (TASR) - Amfiteáter Viliama Polónyiho a Svätotrojičné námestie v Krupine sa na štyri dni premenia na centrum hudby, folklóru, tanca a rodinnej zábavy. Od piatka 29. mája do pondelka 1. júna sa tu bude konať 18. ročník podujatia Dni mesta Krupina. Informovala o tom Zdenka Sýkorová z oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu mesta Krupina.
Tohtoročný program vsádza podľa jej slov na osvedčenú pestrosť, ktorá osloví všetky vekové kategórie. Oslavy slávnostne odštartujú v piatok odovzdávaním ocenení osobnostiam mesta a vystúpením domáceho detského folklórneho súboru (DFS) Vartášik. Piatkový večer bude patriť koncertu speváčky Simy Magušinovej a folklórnym tradíciám v podaní folklórneho súboru Hont a tanečno-hudobnému zoskupeniu Carpona.
Sobota sa ponesie v znamení multižánrovej zábavy. Svätotrojičné námestie bude poobede patriť rodinám s deťmi a predstaveniu Králiky z klobúka, na amfiteátri sa predstavia zahraniční hostia z družobných miest Anykščiai v Litve a Nepomuk v Českej republike. Program doplnia koncerty Evy Mázikovej, Alana Murína a kapely Hrdza. Sobotný program vyvrcholí podľa Sýkorovej tradičnou tancovačkou priamo pod holým nebom.
„Dni mesta sú pre Krupinu najväčším sviatkom roka. Teší nás, že po 18. raz môžeme privítať nielen skvelých umelcov, ale aj delegácie z našich družobných miest, s ktorými udržiavame živé a priateľské vzťahy,“ uviedli organizátori.
V nedeľu bude amfiteáter patriť podujatiu Spievanky pod Vartovkou. Oslavy vyvrcholia v pondelok počas Medzinárodného dňa detí podujatím Mesto deťom. Od 15.00 h bude na najmenších čakať na miestnom amfiteátri bohatý program plný aktivít, športových a tanečných súťaží. Pripravené je aj predstavenie Bublinka, výstava zvierat či ďalšie sprievodné atrakcie.
