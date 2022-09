Krúžky v liptovskomikulášskom CVČ bude navštevovať asi tisíc detí

Liptovský Mikuláš 7. septembra (TASR) - Záujmové krúžky v liptovskomikulášskom centre voľného času (CVČ) bude v aktuálnom školskom roku navštevovať približne tisíc detí. Najviac je ich prihlásených na atletiku, plávanie a anglický jazyk pre materské školy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Ako dodala, CVČ deťom v novom školskom roku ponúka takmer 50 krúžkov. Školáci si môžu vybrať zo športových, jazykových, modelárskych, tanečných, prírodovedných aj spoločenských krúžkov.



"Do nášho centra sa môžu záujemcovia prihlasovať po celý rok, nikoho neodmietneme, jediné kapacitné obmedzenie má z dôvodu bezpečnosti krúžok plávania," vysvetlil riaditeľ Roman Králik. Ako doplnil, skvelé podmienky na rozvoj majú v novom školskom roku atléti, ktorí môžu trénovať na novopostavenom atletickom štadióne. Od Slovenského atletického zväzu navyše dostali 60 certifikovaných bežeckých prekážok a exteriérové doskočisko na skok do výšky.



V novom školskom roku nastúpilo do Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši 800 žiakov. Prihlásiť sa mohli do štyroch odborov - hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického, vymenovala riaditeľka Eva Hollá. Vyučovanie na ZUŠ sa začalo v pondelok (5. 9.), rovnako ako na základných školách. "Ak by deti mali záujem prihlásiť sa do našej umeleckej školy, treba vypísať prihlášku na stránke školy. Individuálne budeme informovať každého uchádzača o štúdium," dodala.