Krvavé dejiny v Kežmarku venujú osobnostiam, ktoré navštevovali lýceum

Kežmarok 25. júna (TASR) - Krvavé dejiny na Kežmarskom hrade budú tento rok venované miestnemu lýceu. Jubilejný 20. ročník podujatia sa bude konať od 10. do 13. júla. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová informovala, že divadelný sitkom je inšpirovaný životom a dielom osobností, ktoré na škole študovali.



"Krvavé dejiny už 20 rokov inscenujú príbehy, ktoré sa spájajú s mestom Kežmarok. Tento rok postavíme na javisko, respektíve do expozícií Kežmarského hradu niekoľko osobností, ktoré študovali na slávnom lýceu," uviedla riaditeľka. Upozornila, že sa nimi môžu návštevníci inšpirovať, pretože po sebe zanechali literárne diela, výskumy, štúdie, pamäti, rukopisy, obrazy i stavby.



Pod scenár a réžiu predstavenia sa podpísal Marcel Hanáček, hudbu skomponoval Róbert Mankovecký. "Tí, ktorí dnes tvoria obsah školského učiva, ako Janko Kráľ, Martin Kukučín, Pavol Országh Hviezdoslav, Samo Tomášik alebo Jonáš Záborský, kedysi naozaj žili. Boli mladí, chodili do školy, aj poza školu, mali svoje manželky aj frajerky, mali výnimočný talent, ale aj neresti. Mnohým tlieskali, ale niektorých aj zakázali, dokonca aj uväznili. Tí, ktorých dnes označujeme ako osobnosti slovenskej histórie, hlásali veľké pravdy, ale dopustili sa aj omylov," vysvetlil Hanáček.



Predstavenie odohrajú divadelníci z exTEATRO priamo v expozíciách Kežmarského hradu, vstupy budú od 18.40 h do polnoci v organizovaných skupinách po 50 divákov každých 20 minút. Riaditeľka dodala, že počet miest v skupine je limitovaný, s predajom vstupeniek preto začali už v nedeľu (23. 6.). Predstavenie je určené divákom od 15 rokov a trvá približne 1,5 hodiny. Každoročne si ho príde pozrieť okolo 3000 divákov.