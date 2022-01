Zvolen 29. januára (TASR) – Krytá mestská plaváreň vo Zvolene je pre verejnosť opäť otvorená, pre šírenie nového koronavírusu však platia viaceré opatrenia. Vyplýva to z oznámenia, ktoré samospráva zverejňuje na svojej webstránke s tým, že v priestoroch platí režim OP+.



Podľa oznamu je bazén pre záujemcov k dispozícii v utorky, stredy, piatky, soboty a v nedele. Otváracie hodiny sú od popoludnia do 20.00 h. Štvrtky sú vyčlenené pre seniorov nad 62 rokov a ťažko zdravotne postihnutých. Plaváreň môžu navštíviť v čase od 14.00 do 15.00 h. Sauna je pre všetkých návštevníkov zatvorená.



Mesto pripomína, že vstup do budovy je povolený s respirátorom FFP2, použiť treba dezinfekciu na ruky a zachovávať odstupy minimálne dva metre. Pri pokladni tiež treba preukázať, že návštevník spĺňa podmienky režimu OP+. Maximálna kapacita plavárne je 50 ľudí.