Krytá plaváreň v Trenčíne je od piatka opäť otvorená pre verejnosť

Trenčín 9. februára (TASR) - Krytá plaváreň na Mládežníckej ulici v Trenčíne je od piatka opäť otvorená pre verejnosť. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Plaváreň bola z technických príčin zatvorená od pondelka (5. 2.), pôvodne mala byť zatvorená až do nedele 11. februára.



"Náhradný termín plávania pre seniorov bude v stredu 14. februára 2024 od 13.30 do 15.30 h. Seniori nad 65 rokov majú každú prvú stredu v mesiaci od 13.30 do 15.30 h bezplatný vstup na dve hodiny," doplnila hovorkyňa.