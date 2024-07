Krytá plaváreň v Trnave ponúka počas leta aj vonkajšiu oddychovú zónu

Trnava 7. júla (TASR) - Zrekonštruovaná krytá plaváreň Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) so sídlom v Trnave ponúka počas letnej sezóny aj vonkajšiu oddychovú zónu. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



Vonkajšie priestory budú otvorené do 15. augusta, denne od 9.00 h do 19.00 h. "Návštevníci môžu využiť 70 ležadiel, ktoré sú k dispozícii bezplatne. Občerstvenie je od 2. júla zabezpečené automatmi," priblížilo mesto.



Vstup do plavárne je možný cez hlavný vchod, ktorý sa nachádza na Ulici Jána Bottu v budove MTF STU v Trnave. Návštevníci môžu využiť aj vchod cez budovu internátu vedľa hlavnej budovy.



Zrekonštruovanú plaváreň MTF STU uviedli do prevádzky v októbri minulého roku po rozsiahlej obnove, ktorú finančne podporilo aj mesto.