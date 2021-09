Krytú plaváreň chce Lučenec začať stavať budúci rok

Lučenec 28. septembra (TASR) – Výstavbu novej krytej plavárne, ktorú mesto Lučenec plánuje už od roku 2015, by samospráva chcela odštartovať budúci rok. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková, predpokladané náklady na novú plaváreň dosahujú takmer 4,3 milióna eur.



"Je to pre nás veľmi veľká a významná investičná akcia. Mesto Lučenec malo veľmi zanedbanú starú plaváreň, do ktorej sa už neoplatilo vrážať prostriedky," vysvetlila Pivková. Pôvodnú krytú plaváreň samospráva zatvorila v roku 2015 pre jej nevyhovujúci stav, v tom čase sa na pôde mesta začalo diskutovať aj o výstavbe novej.



Podľa primátorky sa v minulosti názory vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva nezhodovali na tom, ako má nová plaváreň vyzerať. V súčasnosti sú však už obe strany jednotné a predmet zákazky vyhláseného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby jasne definuje, čo by mala krytá plaváreň zabezpečovať.



"Chceme vybudovať plavecký bazén so šiestimi dráhami, detský bazén spolu s wellness, priestormi na občerstvenie, technickými a obslužnými miestnosťami," priblížila Pivková. Ako dodala, nová krytá plaváreň má vyrásť v areáli vonkajšieho mestského kúpaliska, spoločne tak budú tvoriť jednu veľkú športovú zónu.



Okrem rozšírenia voľnočasových aktivít pre obyvateľov Lučenca a zvýšenia atraktivity mesta v rámci regiónu, má mať nová krytá plaváreň výrazný prínos aj pre žiakov základných škôl. Na povinnom plaveckom výcviku sa totiž podľa mesta každoročne zúčastňuje v priemere 600 až 700 detí. V neposlednom rade má plaváreň slúžiť aj rôznym športovým klubom.



"U nás v meste pôsobí viac ako 30 športových klubov, kde je zázemie pre viac ako 1000 dospelých a 1300 detí. Každý športový klub chce v rámci relaxu a rehabilitácie chodiť na plaváreň. Teraz im to preplácame v plavárňach v Rimavskej Sobote alebo vo Veľkom Krtíši," doplnila Pivková.



Projekt krytej plavárne plánuje samospráva financovať z vlastných a úverových zdrojov. Mesto bolo úspešné aj so žiadosťou o dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 1.500.000, aktuálne čaká na predloženie zmluvy zo strany poskytovateľa dotácie. Vybudovaním novej športovej infraštruktúry by podľa samosprávy malo vzniknúť minimálne 15 nových pracovných miest.