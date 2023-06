Krytú plaváreň v Trenčíne zatvoria 1.júla pre verejnosť na dva mesiace

Trenčín 14. júna (TASR) - Od piatka (16. 6.) nebude možné platiť za vstup do bazénovej haly alebo do sauny krytej plavárne v Trenčíne platobnou kartou, ale len v hotovosti. Permanentky budú pri vstupe akceptovať. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Ako dodala, tento stav potrvá do konca mesiaca, keď krytú plaváreň pre verejnosť na viac ako dva mesiace uzavrú. Plaváreň bude zavretá od 1. júla do 25. augusta.



"Okrem bežnej údržby a nutných opráv budú vyčistené a vydezinfikované dná a steny bazénov, skontroluje sa vzduchotechnika a technológie dávkovania chémie do bazénov a celá plavecká hala i saunová časť sa pripraví na ďalšiu sezónu. Tá sa začne v sobotu 26. augusta," uviedla Ságová.