Malé projekty v pohraničí s Maďarskom získali takmer 1,5 mil. eur

Košice 21. apríla (TASR) - Deň umenia a kultúry na Spiši, dožinkový festival v Trebišove, nočné bežecké preteky v Rožňave či podujatie zamerané na internetovú bezpečnosť CyberOsveta získali finančnú podporu z Fondu malých projektov. Podporu získalo spolu 51 projektov zo Slovenska aj z Maďarska v celkovej výške 1.448.335 eur. Ako TASR informoval Košický samosprávny kraj (KSK), najviac projektov bude realizovaných v tomto kraji.



Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko realizuje projekt s názvom Fond malých projektov pre Východnú programovú oblasť. V rámci prvej výzvy podávali oprávnení žiadatelia projekty do novembra 2023. Zo Slovenska a z Maďarska bolo predložených 198 žiadostí.



Finančnú podporu získalo 27 slovenských projektov z územia Košického a Banskobystrického kraja a 24 maďarských malých projektov zo žúp Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Bereg.



"Projekty sa začali realizovať už v apríli a budú prebiehať do konca roka 2024. Najbohatšími mesiacmi na cezhraničné podujatia budú máj a jún," zhodnotila prvú výzvu riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Máté.



V rámci Fondu malých projektov budú ešte v programovom období 2021 - 2027 vyhlásené ďalšie výzvy, celkovo bude možné žiadať 6,5 milióna eur. V aktuálnom programovom období budú podporené podujatia, festivaly a tábory, ktoré pomáhajú upevňovať kultúrne a športové vzťahy medzi ľuďmi žijúcimi v prihraničných oblastiach.