KSK: 7 kultúrnych organizácií získalo na projekty vyše 1,2 milióna eur

Košice 4. decembra (TASR) - Dve divadlá, dve múzeá, galéria, knižnica a kultúrne centrum v rámci Košického samosprávneho kraja (KSK) získali spolu viac ako 1,2 milióna eur na projekty z výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Informoval o tom Úrad KSK.



Pripravené projekty sa zameriavajú na poskytovanie služieb v novom prostredí, znižovanie prevádzkových nákladov súvisiacich so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečenie vhodných technologických a hygienických podmienok pre návštevníkov, prípravu on-line predstavení a podporu interakcií s návštevníkmi. Podpora ide cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP).



"Povinné spolufinancovanie kraja je vo výške 55.000 eur. Podpora bude orientovaná na modernizáciu kultúrnych inštitúcií s cieľom zlepšenia ich priestorového alebo technologického vybavenia, ako aj stavebných úprav," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Sedem úspešných organizácií má na realizáciu projektov čas do konca roka 2023. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vytvorí vďaka podpore novú interaktívnu expozíciu, ktorá predstaví archeologické dedičstvo Zemplína. Banícke múzeum v Rožňave začne s revitalizáciou objektu galérie, ktorá slúži na prezentáciu výtvarného umenia na Gemeri. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach uspela so zámerom rozšíriť bezkontaktné služby o knihobox, v pláne má aj zmodernizovanie regionálneho oddelenia a rozšírenie študovne.



Východoslovenskú galériu čaká obnova osvetlenia vo výstavných priestoroch aj zlepšenie infraštruktúry informačných technológií. Obnova technického vybavenia sa týka Bábkového divadla v Košiciach a Spišského divadla, kde okrem výmeny techniky plánujú začať s opravou pódia v štúdiu aj úpravou sociálneho zázemia pre zamestnancov. Spišské kultúrne centrum a knižnicu čaká kompletná rekonštrukcia priestorov.



Hodnotenie projektov zatiaľ nie je ukončené a šesť kultúrnych organizácií má tak podľa KSK stále šancu rozšíriť zoznam úspešných žiadateľov.