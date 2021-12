Opravu cesty v Košickej Polianke zafinancuje kraj aj mesto

Košice 13. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) sa bude s mestom Košice podieľať na oprave cesty v katastri obce Košická Polianka, ktorá bude slúžiť ako obchádzková trasa pre dopravné obmedzenia na Slaneckej ceste v krajskom meste. Rekonštrukcia by mala stáť 220.000 eur a samosprávny kraj bude hradiť polovicu investície. Schválili to v pondelok krajskí poslanci.



"Táto cesta síce nepatrí do majetku kraja, no vzhľadom na to, že je v havarijnom stave, rozhodli sme sa združiť finančné prostriedky s mestom Košice a úsek opraviť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Cesta cez Košickú Polianku nie je zaradená do cestnej siete SR a nemá známeho vlastníka. "Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné v dohľadnej dobe jednoznačne ustáliť, kto je vlastníkom predmetného cestného úseku, a je záujem uvedený úsek užívať, prebehli medzi KSK a mestom Košice rokovania, výsledkom ktorých je rozhodnutie oboch subjektov združiť finančné prostriedky na opravu predmetného cestného úseku," informoval Úrad KSK. Vynaloženie finančných prostriedkov napĺňa podľa kraja princíp verejného záujmu.



Krajský poslanec a primátor Košíc Jaroslav Polaček ocenil dohodu s krajom na tomto projekte. Spolufinancovanie opravy úseku z mestskej časti Košice-Krásna cez Košickú Polianku budú tento týždeň schvaľovať košickí mestskí poslanci na svojom zasadaní. K dopravným obmedzeniam v súvislosti s modernizáciou a stavebnou úpravou Slaneckej cesty dôjde v priebehu budúceho roka.