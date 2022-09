KSK a PSK sa zapájajú do Európskeho týždňa mobility rôznymi aktivitami

Košice/Prešov 15. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa opäť zapoja do kampane Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa každoročne koná od 16. do 22. septembra. V spolupráci s IDS Východ prinesú zľavu v prímestských autobusoch, súťaže a ďalšie aktivity na podporu ekologickej dopravy. TASR o tom informovali KSK a PSK.



Aktivitou, ktorá bude platiť na celom východnom Slovensku, je cestovanie v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave počas Medzinárodného dňa bez áut za osobitné cestovné. "Znamená to, že vo štvrtok 22. septembra cestujúci zaplatia za lístok 0,20 eura za každých 50 kilometrov," uviedli kraje.



KSK tiež umožní cestujúcim vybaviť si počas ETM dopravnú kartu integrovaného dopravného systému zdarma. Zároveň všetkým, ktorí dajú prednosť zelenšej forme dopravy, poskytne zdravé raňajky a pomôže aj pri základnom servise bicyklov. Cykloservis a cykloraňajky sa uskutočnia v časoch od 7.30 do 10.30 h, a to v pondelok (19. 9.) na námestí v Rožňava, na spišskonovoveskom námestí v utorok (20. 9.), na námestí v Michalovciach v stredu (21. 9.) a vo štvrtok 22. septembra pri Jakabovom paláci v Košiciach.



PSK zas bude cykloservis prevádzkovať pred svojím úradom na Námestí mieru v Prešove v stredu a vo štvrtok 22. septembra. Od septembra tiež spustil súťaž "Do práce a do školy na bicykli", a rámci podpory cestovania prímestskými autobusmi organizuje aj tretí ročník súťaže Zbieraj zelené kilometre.



Oba kraje okrem iného zorganizujú aj iniciatívu 10.000 Pre zdravie, ktorá má motivovať východniarov k pravidelnej chôdzi aspoň počas jedného týždňa s ambíciou zaradiť ju do každodenného života. IDS Východ zas pripravuje workshop a prednášky pre stredoškolákov o integrovanej doprave.



Bližšie informácie o jednotlivých aktivitách sú zverejnené aj na webovej stránke www.idsvychod.sk.