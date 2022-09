KSK a Slovenský paralympijský výbor podpísali memorandum o spolupráci

Košice 13. septembra (TASR) - Memorandum o spolupráci podpísali v pondelok (12. 9.) Slovenský paralympijský výbor (SPV) a Košický samosprávny kraj (KSK). Obe strany tým potvrdili svoju vôľu vzájomne spolupracovať a rozvíjať v Košickom kraji šport pre znevýhodnených, parašport. Informoval o tom Úrad KSK.



Spoločným cieľom memoranda je okrem iného podpora aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením, berúc do úvahy dôležitosť jej integrácie do spoločenského života práve prostredníctvom športu. Dokument podpísali predseda KSK Rastislav Trnka a predseda SPV Ján Riapoš.



"Kraj má výbornú infraštruktúru a od roku 2020 má SPV v projekte Sme si rovní už otvorenú v Košiciach regionálnu kanceláriu. Je to výborný predpoklad, že sa nám doterajšiu spoluprácu podarí nielen udržať, ale aj rozvinúť," uviedol Riapoš.



K podpisu došlo po Svetovom pohári v paratanečnom športe na vozíku, ktorý sa cez víkend (10. - 11. 9.) konal v Košiciach. "Chceme už mladým ľuďom pripomínať, že všetci sme si rovní. V memorande sa zaväzujeme k podpore aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením," povedal Trnka.



Samosprávne kraje sa pridávajú k memorandu postupne od začiatku leta. K spolupráci sa zaviazali už aj v Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.