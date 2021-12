V Košiciach chcú vybudovať novú športovú halu

Košice 9. decembra (TASR) – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) bude s Košickým samosprávnym krajom (KSK) spolupracovať pri výstavbe športovej haly, ktorá by mala stáť v areáli bývalých tréningových plôch košického futbalového štadióna Lokomotíva. Memorandum o spolupráci podpísali v stredu predseda KSK Rastislav Trnka a prezident SOŠV Anton Siekel. Informoval o tom Úrad KSK.



Memorandum je súčasťou materiálu, o ktorom budú v pondelok 13. decembra rokovať košickí krajskí poslanci. "Športová hala, ktorú chceme spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom vybudovať, nemá na východnom Slovensku zastúpenie. Pôjde o trojhalu s využitím pre všetky loptové hry, zároveň bude spĺňať požiadavky pre profesionálnu tréningovú prípravu týchto kolektívnych loptových športov. Radi by sme v nej organizovali aj dlhodobé a krajské športové súťaže," uviedol Trnka. Ocenil SOŠV ako spoľahlivého partnera, ktorý výstavbu haly plánuje podporiť aj finančne. "Župa už má v rukách projektový zámer na výstavbu haly, s ďalšími krokmi budeme pokračovať po schválení zámeru Zastupiteľstvom KSK," dodal Trnka.



Osem pozemkov pod plánovanou halou v košickej mestskej časti Sever v celkovej výmere 16.690 štvorcových metrov by malo stáť 2,2 milióna eur. Kraj ich chce kúpiť od spoločnosti Košická investičná. Po súhlase krajských poslancov by mal obstarať projektovú dokumentáciu k plánovanej výstavbe športovej haly.



Šport označil Siekel za fenomén, ktorý hýbe svetom. "Dnes by sme už mohli začať hovoriť aj o tom, že je súčasťou priemyslu, tvorby pracovných príležitostí, rozvoja osobností a napokon účinnej zdravotnej prevencie. Aby nebol šport len výsadou vyvolených, potrebujeme rozvíjať športovú infraštruktúru a vytvárať príležitosti aj v regiónoch. Rozhodli sme sa pomôcť aj Košickému samosprávnemu kraju s výstavbou športovej haly a podporiť tento projekt vo výške 50 percent z celkovej investície," povedal prezident SOŠV.



Na schválenie financií na kúpu pozemkov a obstaranie projektovej dokumentácie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov poslancov Zastupiteľstva KSK.