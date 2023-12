Košický kraj a Trebišov sa spojili pri mestskej a prímestskej doprave

Trebišov 19. decembra (TASR) - Obyvatelia Trebišova a obcí v jeho bezprostrednom okolí si od 1. januára 2024 už nebudú musieť kupovať jeden cestovný lístok na MHD a druhý na regionálnu autobusovú dopravu. Postačí im jeden lístok s tým, že všetky dopravné služby zabezpečí Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom zmluvného dopravcu Arriva Michalovce. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Mesto Trebišov na financovanie dopravných služieb prispeje na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na dopravné služby. Pokryté tak budú všetky náklady, ktoré pre KSK z doplnených služieb vzniknú. Pre mesto to podľa trebišovského primátora Mareka Čižmára v budúcom roku prinesie úsporu viac ako 100.000 eur.



"Spolupráca nášho kraja a mesta Trebišov prinesie vyššiu kvalitu dopravných služieb nielen pre Trebišovčanov, ale aj východniarov z priľahlých obcí. Dôvodom je, že cestujúci môžu plynulo pokračovať aj do južných alebo východných častí mesta," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že ide o príklad pozitívnej spolupráce samospráv.



Spoje regionálnych autobusových liniek budú predĺžené na územie Trebišova, konkrétne obe linky zo Sečoviec cez Hriadky aj Nový Ruskov a zo Zemplínskeho Hradišťa. Predĺžené spoje budú v Termináli Trebišov, ale aj na ďalších prestupných miestach, ako sú Hriadky alebo Sečovce, prispôsobené nadväzným dopravným spojeniam.



Na území Trebišova už bude podľa kraja platiť len tarifa prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, vrátane všetkých jej zliav a zvýhodnení. Súčasné dopravné karty ostávajú v platnosti spolu s kreditom.



"Vďaka optimalizácii dopravnej ponuky mestskej a prímestskej dopravy do jedného systému, odstránením súbežností na území mesta a konštruktívnej spolupráci s IDS Východ a dopravcom Arriva Michalovce bolo možné zachovať pôvodný rozsah dopravných spojení pre obyvateľov mesta. V tejto pre samosprávy náročnej dobe s financovaním ich kompetencií je však podstatná finančná úspora pre mesto Trebišov. Tá v roku 2024 predstavuje viac ako 100.000 eur v porovnaní s ďalším pokračovaním súčasného systému zabezpečovania dopravných služieb vo verejnom záujme," povedal Čižmár.



Návrhy cestovných poriadkov a koordináciu s ďalšími dopravnými službami zabezpečila spoločnosť IDS Východ. V ďalšom období bude vyhodnocovať reálne využívanie dopravných služieb, pripomienky cestujúcich a optimalizovať cestovné poriadky podľa finančných možností objednávateľov.