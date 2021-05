Košický kraj: Neverejní poskytovatelia dostanú peniaze naviac

Košice 10. mája (TASR) - Neverejné zariadenia sociálnych služieb dostanú z rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK) v tomto roku na jedného klienta o 750 eur ročne viac, ako by mali, ak by sa pri výpočte príspevku na prevádzku vychádzalo iba zo zákona o sociálnych službách. Úrad KSK to uviedol v reakcii na kritiku Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR.



Podľa KSK neverejné zariadenia sociálnych služieb dostanú v roku 2021 z verejných zdrojov 11 miliónov eur, čo je o približne 400.000 eur viac ako v roku 2020. "Košický samosprávny kraj v tomto roku vyčlenil nad rámec toho, čo by mal zo zákona, o 1,1 milióna eur viac pre tieto neverejné zariadenia sociálnych služieb, pričom verejným zariadeniam sa rozpočet nenavyšoval," konštatovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. "Je nám ľúto, že Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb aj napriek týmto ústretovým krokom kraja verejne zavádza a nenapomáha tak partnerskému vzťahu medzi krajom a poskytovateľmi sociálnych služieb," dodala. Kraj sa podľa nej o spoluprácu snaží dlhodobo, o čom svedčí aj navýšenie príspevku pre neverejných poskytovateľov.



APSS v otvorenom liste 6. mája obvinila KSK z protizákonného a diskriminačného konania pri výpočte finančného príspevku na prevádzku (FPP) pre neverejných poskytovateľov. Podľa asociácie tento príspevok na rok 2021 v kraji je radikálne nižší ako vlani, v niektorých prípadoch zhruba o 40 percent, čo je pre zariadenia likvidačné. Predsedníčka APSS Anna Ghannamová namietala aj proti dvojakému a rozdielnemu určovaniu príspevku podľa druhu služieb. Žiada pritom, aby dodatky k zmluvám všetkých neverejných poskytovateľov KSK zmenil tak, že FPP bude vo všetkých druhoch služieb minimálne na úrovni minulého roka.



KSK v stanovisku pripomína, že neverejné zariadenia sociálnych služieb majú viaczdrojové financovanie, ministerstvo práce im poskytuje príspevok na odkázanosť, kraje zase príspevok na prevádzku. Okrem toho majú v rozpočte aj príspevky za úhrady za služby od klientov či iné dary ako napríklad dve percentá z dane. "Košický samosprávny kraj v zmysle zákona o sociálnych službách vyrátava príspevok na prevádzku tak, že od priemerných bežných výdavkov odrátava bežné príjmy verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj finančný príspevok na odkázanosť poskytovaný štátom neverejným poskytovateľom. V roku 2021 ministerstvo práce navýšilo príspevok na odkázanosť. Z tohto dôvodu sa pomerne znížil príspevok na prevádzku pre všetkých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Aby sme zabezpečili kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a vyšli týmto poskytovateľom v ústrety, navýšili sme príspevok na prevádzku o 1,1 milióna eur," uviedla Terezková. Kraj tak podľa nej navýšil príspevok na prevádzku a zároveň došlo aj k navýšeniu príspevku na odkázanosť zo strany štátu.