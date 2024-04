Autobusové výlety po Košickom kraji približujú históriu či kultúru

Košice 18. apríla (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus ponúka nové organizované autobusové výlety do rôznych lokalít Košického kraja. Zamerané sú na stopy histórie, prírodné a kultúrne dedičstvo aj s gurmánskymi zážitkami či degustáciami lokálnych špecialít. V ponuke sú aj školské výlety do krajiny Haravara pre žiakov 1. stupňa základných škôl.



"Súčasťou každého školského výletu je animačný program o spoznávaní prírodných krás, historických či technických pamiatok a atrakcií regiónu. Výlety sú špeciálne prispôsobené samostatne pre žiakov 1. a 2. ročníka a tiež pre 3. a 4. ročník," informovala organizácia. V ponuke je sedem tematických výletov, ktoré sú dostupné počas mája a júna. Sprievodcom je "rozprávač z krajiny Haravara", ktorý deti prevedie výletom a vtiahne do lúštenia záhad formou kvízu alebo práce so slepou mapou.



"Ponuka je vyskladaná tak, aby reflektovala na novinky, ktoré vznikli v Košickom kraji, napríklad aj vďaka nášmu dotačnému programu Terra Incognita," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Základné školy si môžu školské výlety rezervovať do 20. apríla.



Organizované autobusové výlety pripravené Regionálnym informačným bodom organizácie Košice Región Turizmus zahŕňajú sedem nových výletov a tri najúspešnejšie z predchádzajúcej sezóny. Patrí k nim napríklad Vtáčí raj v Sennom, Potulky po Above, výlety do Kluknavy, Slovenského raja, Medzibodrožia, Tokaja, na Zemplínsku šíravu alebo do gotických kostolov na Gemeri.