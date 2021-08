Košický kraj bude očkovať aj pri autobusovej stanici v Košiciach

Košice 2. augusta (TASR) – Košický samosprávny kraj bude v utorok a stredu očkovať proti ochoreniu COVID-19 v blízkosti autobusových staníc v Košiciach a Michalovciach. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



„Okrem vakcinačných centier, miest, obcí a mestských častí očkujeme aj v marginalizovaných komunitách, zariadeniach sociálnych služieb, vo väznici, ale aj vo farnostiach či pred nákupnými centrami. Teraz pridávame možnosť vakcinácie cestujúcim, ktorí čakajú na svoje autobusové či vlakové spojenie a doposiaľ možno nemali čas dostaviť sa do očkovacieho centra,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že zdravotníci budú podávať jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.



Vo štvrtok (5. 8.) bude očkovací autobus pristavený pred obchodným centrom na ulici Andreja Sládkoviča v Michalovciach a v piatok (6. 8.) od 8.30 do 18.00 h pred nákupným centrom Pri prachárni v Košiciach.



Tento týždeň plánujú zdravotníci KSK podať vakcínu v 23 obciach, mestách či mestských častiach vrátane jednej firmy, autobusových staníc, nákupných centier a väznice. K dispozícii budú dve veľkokapacitné očkovacie centrá. V Spišskej Novej Vsi v pondelok očkujú vakcínou Moderna. V sobotu (7. 8.) ráno je v Košiciach naplánované očkovanie detí, a to vakcínou od Pfizer/BioNTech. Rovnakú vakcínu budú dopoludnia podávať aj dospelým záujemcom. Popoludní je zas naplánované očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen.



KSK pripomína, že v teréne doposiaľ zaočkovali takmer 30.000 ľudí. Počas minulého týždňa zaočkovala výjazdová služba spolu približne 2650 obyvateľov. Od spustenia očkovania podali okolo 247 000 vakcín proti ochoreniu COVID–19.