Košickí krajskí cestári sa púšťajú do opravy súvislých úsekov

Košice 17. júla (TASR) - Košickí krajskí cestári sa v letnej sezóne zameriavajú aj na súvislé opravy ciest. Celkovo opravia 33 úsekov na 45 kilometroch ciest druhej a tretej triedy vo všetkých regiónoch kraja. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



"Túto sezónu opravíme najviac cestných úsekov v okrese Michalovce (11) a Košice-okolie (osem). Rovnakým podielom - po šesť - nasledujú okresy Trebišov a Spišská Nová Ves a v Rožňave prejdú opravou dva úseky," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V okrese Košice-okolie obnovia cesty tretej triedy v úsekoch od Košíc po diaľničný nadjazd, Čaňa - príjazd na železničnú stanicu, Vyšná Hutka spojka, hranica okresu Prešov - Obišovce, v Rudníku križovatka s cestou III/3319, Nižný Klátov - Vyšný Klátov, diaľničný nadjazd - Sokoľany - hranica okresu s Košicami a spojka vo Vyšnom Medzeve.



V Michalovskom okrese položia nový asfalt na úsekoch cesty II/566 Choňkovce - Podhoroď, Podhoroď - Ruský Hrabovec a intravilán obce Ruský Hrabovec. Ďalej sa súvislé opravy dotknú úsekov Lekárovce - Bežovce, Ortov - Veškovce, Veškovce - Veľké Kapušany, Veľké Kapušany - Čičarovce, intravilánu obce Veľké Kapušany a v intraviláne Michaloviec v smere na výjazd z mesta. Nový asfalt položia aj v Bánovciach nad Ondavou v smere na Trhovište a v smere na Dúbravku.



V okrese Trebišov už prešla súvislou opravou cesta III/3365 od obce Kašov na Cejkov. "V blízkom čase budú nasledovať intravilán obce Kašov, intravilán obce Stanča k železničnej stanici, príjazdová cesta do Trnávky, úsek Leles - Bačka a križovatka I/79. Najdlhším opravovaným úsekom bude cesta od križovatky Leles po Kráľovský Chlmec v dĺžke takmer päť kilometrov," uviedol KSK.



V okrese Spišská Nová Ves budú asfaltovať aj priamo v okresnom meste, a to na križovatke Školská ulica s čerpacou stanicou a Radlinského ulica so zákrutou. Ďalej to bude úsek Kurimany - Smižany a tiež cesta II/547 od križovatky po osadu v Richnave a intravilán obce Kolinovce.



V Rožňavskom okrese cestári položia nový asfalt medzi obcami Rakovnica - Rožňavské Bystré a Štítnik - Kunova Teplica.