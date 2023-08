Košický kraj chce dotáciou podporiť nakrúcanie filmov v regióne

Košice 17. augusta (TASR) - Rozvoj audiovizuálneho priemyslu v Košickom kraji má podporiť zavedenie takzvanej spätnej dotácie pre filmárov. O tom, či Košický samosprávny kraj (KSK) bude môcť preplatiť časť nákladov, ktoré filmové štáby na jeho území oprávnene preinvestovali počas nakrúcania, rozhodne krajské zastupiteľstvo v pondelok 21. augusta.



Filmári by tak v kraji mohli spolu so štátnou podporou získať naspäť celkovo 35 až 40 percent nákladov na nakrúcanie. Zvýhodnení budú tí, ktorí zamestnajú domácich a tovary aj služby nakúpia lokálne, informoval KSK. Na východe by tak mohli vzniknúť ďalšie hrané, dokumentárne aj animované filmy.



"Podporou audiovizuálneho priemyslu sa nám v Košickom kraji otvára nový priestor pre zvýšenie zamestnanosti a propagácie regiónu. Filmové štáby, ktoré sa tu rozhodnú nakrúcať, potrebujú ubytovanie, budú sa tu stravovať a využívať ďalšie lokálne služby, taktiež vytvoria pracovné príležitosti pre ľudí pracujúcich v kreatívnych odvetviach," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Pripomenul nakrúcania hollywoodskych filmov v kraji z minulosti ako Posledná légia či Za nepriateľskou líniou.



Štáty Európskej únie spätne preplácajú filmárom 20 až 35 percent oprávnených nákladov. Na Slovensku túto dotáciu zastrešuje Audiovizuálny fond - v roku 2020 stúpla z 20 na 33 percent, čo sa podľa kraja úmerne prejavilo na rastúcom záujme zahraničných producentov.



"Priemyslovým centrom audiovízie sa stala Bratislava, ktorá je pre producentov rozpočtovo najvýhodnejšia. Verím, že pridaná dotácia zo župy zvýši záujem nakrúcať a tvoriť v Košickom kraji. V predkladanom všeobecne záväznom nariadení navrhujeme spätnú refundáciu dvoch alebo siedmich percent oprávnených nákladov z rozpočtu KSK," vysvetlil riaditeľ Filmovej kancelárie Košického kraja Ján Melikant. Nárok na dvojpercentnú dotáciu by vznikol štábom, ktoré nakrúcajú na území kraja, o preplatenie siedmich percent by mohli žiadať filmári, ak sa v Košickom kraji aj odohráva dej ich filmu.



Za oprávnené náklady budú považované náklady na tovary alebo služby, ktoré poskytujú podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania v Košickom kraji, a tiež náklady na odmenu za prácu osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v kraji.