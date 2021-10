Košický kraj chce súťažou motivovať stredoškolákov k očkovaniu

Košice 4. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj vyhlásil súťaž pre stredoškolákov maturitných ročníkov s cieľom povzbudiť mladých ľudí k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Víťaznou cenou v súťaži Hviezdna stužková bude maturitný večierok s populárnym interpretom, dídžejom, stand-up komikom či moderátorom, ktorých kraj zabezpečí.



„Súťažiť možno v dvoch kategóriách - najzaočkovanejšia maturitná trieda kraja a skokan súťaže. Maturanti s najvyšším počtom zaočkovaných spolužiakov získajú Hviezdnu stužkovú, víťazná trieda v kategórii skokan spoločný výlet pre celú triedu vo vybranej destinácii v kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Triedni profesori môžu maturitné triedy hlásiť prostredníctvom formulára na webstránke www.hviezdnastuzkova.sk. Zapojiť sa môžu aj triedy, v ktorej nie sú žiadni zaočkovaní – pre nich je kategória Skokan, kde získa prvenstvo trieda s najväčším percentuálnym nárastom medzi prvým a posledným prihlásením. Aktuálnu mieru zaočkovanosti môžu učitelia hlásiť prostredníctvom webu priebežne až do ukončenia súťaže 31. októbra. Do záverečného kola postúpi desať tried z celého kraja s najvyšším percentom zaočkovaných, informoval Úrad KSK. Rozhodovať bude rýchlosť, dátum aj čas nahlásenia konečného počtu očkovaných v triede.



„Desiatka najúspešnejších tried sa stretne vo finále, kde každá trieda nahrá krátke spoločné video do jednej minúty na jednu z dvoch tém - Ako nám očkovanie proti COVID-19 zmenilo život, alebo V čom vidíme zmysel očkovania. Víťaza Hviezdnej stužkovej určí internetové hlasovanie o najkreatívnejšie video, ktoré bude spustené od 8. do 15. novembra," priblížil Trnka.



Ak by víťazná trieda nemala stužkovú, alternatívou ceny bude súkromný koncert. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 17. novembra.



KSK v tejto súvislosti pripomína, že do škôl môže po dohode vyslať svoju výjazdovú očkovaciu jednotku.