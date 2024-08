Košický kraj chce založiť zdravotnícku agentúru

Košice 22. augusta (TASR) - Krokmi na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa bude v pondelok (26. 8.) zaoberať Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). V programe je strategický dokument Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2024 - 2028 s výhľadom do roku 2030, ako aj založenie neziskovej organizácie Zdravotnícka agentúra KSK.



Strategický dokument prináša obraz o aktuálnej situácii v zdravotnej starostlivosti v každom z regiónov a aj konkrétne riešenia. Opatrenia by mala do praxe zavádzať krajská zdravotnícka agentúra. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Košický kraj podľa jeho predsedu Rastislava Trnku v niektorých regiónoch zápasí s nedostatkom lekárov, ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov. "Preto prichádzame s riešeniami, ktoré nám pomôžu zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých kútoch Košického kraja, a to s dôrazom na ambulantný sektor, ktorý zohráva v systéme zdravotnej starostlivosti osobitnú úlohu," povedal Trnka.



Zdravotnícka agentúra KSK by podľa kraja mala byť okrem iného platformou na poskytovanie podpory najmä mladým, začínajúcim zdravotníckym pracovníkom pri ich vstupe do systému zdravotnej starostlivosti v rámci kraja. Rovnako by mala poskytovať aj podporu už etablovaným zdravotníckym pracovníkom v snahe o ich stabilizáciu. "Taktiež by mala oslovovať a motivovať zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska i spoza hraníc, a to aj z tretích krajín, aby využili pracovné príležitosti v Košickom kraji. Ráta sa aj s prípravou projektových zámerov a konkrétnych projektov v zdravotníctve s osobitným zreteľom na ambulantný sektor, ale i s vyhľadávaním možností externého financovania," informoval KSK.



Financovanie neziskovej organizácie má byť spočiatku zabezpečené z krajského rozpočtu s tým, že v budúcnosti sa organizácia zameria aj na iné zdroje financovania svojich aktivít.