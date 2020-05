KSK chce zrekonštruovať most nad železničnou traťou za obcou Kluknava

Košice 10. mája (TASR) – Most nad železničnou traťou Košice - Žilina za obcou Kluknava v okrese Gelnica plánuje Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruovať, aktuálne vyhodnocuje ponuky predložené v rámci verejného obstarávania. Pred samotným začatím prác bude potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu a získať stavebné povolenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Spresnila, že tento most je zaradený do kategórie VI, čo znamená veľmi zlý stav. Jeho rekonštrukciu bude KSK hradiť z úveru z Európskej investičnej banky, na tento účel má vyčlenených viac než 813.000 eur. „V rámci rekonštrukcie bude odstránený existujúci mostný zvršok, vybúrané budú výplne škár medzi nosníkmi, časť múra a mostných krídel bude domurovaná a vybudované bude nové mostné príslušenstvo. Súčasťou stavby budú aj celoplošné vysprávky a obnovenie povrchu konštrukcie mosta,“ uviedla.



Práce by sa podľa KSK mali realizovať v polovičnom profile, čo znamená, že prejazdný by mal byť jeden jazdný pruh. „Rozsah však bude závisieť od spôsobu rekonštrukcie, ktorý si zvolí zhotoviteľ,“ dodala Terezková.