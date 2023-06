Do druhej etapy súťaže o obnovu kúpeľov v Turzove postúpili tri návrhy

Gelnica 6. júna (TASR) - Do druhej etapy medzinárodnej súťaže o obnovu areálu kúpeľov v Turzove pri Gelnici postúpili spomedzi desiatich návrhov tri najlepšie. Víťazný návrh by mal byť verejnosti známy začiatkom jesene. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke.



"Medzinárodná architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž o návrh podoby nového objektu, ktorý vyrastie na mieste bývalej vily Praha na Turzove, ide podľa plánu," povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že autori vybraných troch návrhov, ktoré postúpili, majú dopracovať svoje projekty do požadovaných detailov do konca júla. "Opätovné zasadnutie poroty je naplánované na 8. augusta, keď špičkoví odborníci v oblasti architektúry zvolia najlepšieho uchádzača. Víťazný návrh, na ktorý sa už, verím, všetci obyvatelia kraja a najmä Gelničania tešia, budeme širokej verejnosti prezentovať začiatkom tejto jesene," dodal.



S víťazom súťaže sa uskutoční ešte priame rokovacie konanie spolu s projektantom, aby sa dohodla cena na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky pre víťazný návrh je 360.000 eur bez DPH. Podmienkou KSK je zachovanie a rozvíjanie historického, turistického a prírodného potenciálu územia, ktoré by v budúcnosti dokázalo vytvoriť 45 priamych pracovných miest spolu s príležitosťami pre podnikateľov a dodávateľov tovarov a externých služieb.



KSK pripomína, že hlavným zámerom súťaže je získať hodnotné architektonické, urbanistické a krajinárske riešenie obnovy Turzovských kúpeľov a spracovateľa urbanistickej a architektonickej dokumentácie obnovy a rozvoja kúpeľov, ktorá bude vychádzať z víťazného návrhu.



Cieľom je pripraviť areál pre potenciálnych investorov a následne nájsť vhodného developera na obnovu Turzova a vytvorenie wellness - spa rezortu. Chce tiež pozdvihnúť bývalé kúpele a prinavrátiť im status vyhľadávaného miesta pre obyvateľov a prostredníctvom kultúrnych i športových podujatí oživiť cestovný ruch v regióne.



Areál Turzovských kúpeľov odkúpil KSK od súkromného vlastníka vo februári 2021. Kúpna suma predstavovala 346.000 eur.