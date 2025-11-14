< sekcia Regióny
Košický kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Kusíne v okrese Michalovce
Autor TASR
Kusín 14. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil rekonštrukciu mosta v obci Kusín v okrese Michalovce. Most na ceste druhej triedy II/582 bol výrazne poškodený. Rekonštrukcia stála kraj viac ako 276.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Most M1193, s dĺžkou premostenia približne šesť metrov cez potok Čierna voda, bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave (stupeň 6). Práce zahŕňali frézovanie vozovky, búranie, vybúranie nosníkov, vybudovanie nových častí krídel a opôr, osadenie mostných záverov a ríms, novú hydroizoláciu, drenáže aj obrubníky.
„Rekonštrukcia tohto 60-ročného mosta bola nevyhnutná. Verím, že vodiči, ktorí každodenne prechádzajú po tejto ceste, budú spokojní. Každý dokončený projekt posilňuje naše ciele budovať moderné regióny,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Kraj informoval, že chodníkové rímsy mosta boli zvetrané, zábradlie poškodené a napadnuté koróziou. Na vtokovej aj výtokovej strane bola na krajných nosníkoch obnažená výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov opôr a krídel bol napadnutý hubami či riasami. Práce na moste prebiehali v dvoch etapách, doprava bola vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadila ju svetelná signalizácia.
Do konca roka KSK plánuje otvoriť aj most M5726 cez Svinický potok pred obcou Ďurkov a most M1683 pred Vojanmi. Ďalšie rekonštrukcie sa plánované na budúci rok.
