Inovačné centrum Košického kraja pozná nového generálneho riaditeľa

Košice 31. decembra (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Inovačného centra Košického kraja (ICKK) bude Peter Breyl. Inovačný manažér s medzinárodnými skúsenosťami v IT biznise, inovačných a transformačných projektoch uspel vo výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra, informoval Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK). Súhlas s jeho menovaním v stredu (29. 12.) potvrdili aj členovia predstavenstva ICKK.



Záujem o pozíciu prejavilo desať ľudí, pričom na ústny pohovor boli pozvaní siedmi z nich. Kandidáti potrebovali splniť viacero podmienok, okrem iného museli mať minimálne trojročnú prax v riadiacej funkcii, najmenej trojročnú prax v oblasti tvorby inovácií a taktiež skúsenosti s projektovým riadením. Výberové konanie bolo vysielané naživo a uchádzačom mohla klásť otázky aj verejnosť.



"Počas ústneho pohovoru predstavili kandidáti seba aj svoje projektové zámery a vízie o smerovaní Inovačného centra Košického kraja. Čelili tiež odborným otázkam, ktoré si žrebovali," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Každý zo zakladajúcich členov ICKK mal vo výberovej komisii jedného zástupcu – Rastislav Trnka za Košický samosprávny kraj, Pavol Sovák za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Stanislav Kmeť za Technickú univerzitu v Košiciach, Jozef Nagy za Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Branislav Ondrík za mesto Košice.



"Víťazný kandidát Peter Breyl by sa mal ujať funkcie 15. januára 2022. Jeho funkčné obdobie je päťročné. ICKK by malo byť koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe a pozdvihnúť tak ekonomickú a s ňou spojenú sociálnu úroveň kraja na úroveň priemeru Európskej únie," informovala Terezková.