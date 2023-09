Historická drevenica v Rejdovej ožíva, dostala názov Chiška u Kriški

Rejdová 26. septembra (TASR) - Vyše 170-ročná drevenica v Rejdovej v okrese Rožňava, ktorú Košický samosprávny kraj odkúpil tento rok, postupne ožíva. Verejnosti je zatiaľ prístupná len počas podujatí, s rozsiahlejšou obnovou národnej kultúrnej pamiatky, ktorá dostala názov Chiška u Kriški, kraj počíta v budúcom roku. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



"Čaká nás ešte dlhá cesta menších aj väčších opráv, aby ľudový dom naplno a bezpečne slúžil svojmu účelu. Do konca tohto roka tam prebehnú najnutnejšie práce, so zásadnejšou obnovou začneme na budúci rok. Dovtedy bude chalúpka prístupná prioritne počas festivalov, kalendárnych zvykov a obyčají," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Historickú drevenicu v Rejdovej v obci nazývajú U Krišky. Jeho poslednou obyvateľkou bola Mária Valko Kriščáková, posledná z rodu pôvodných vlastníkov, dom preto kraj pomenoval Chiška u Kriški. Vzniknúť tu má živé múzeum prezentujúce tradície regiónu i viaceré remeslá, okrem toho bude slúžiť ako predvádzacie miesto pracoviska Remeselníckeho inkubátora. Správcom objektu sa stalo krajské Gemerské osvetové stredisko (GOS) so sídlom v Rožňave.



"Pred nami je zrejme zásadná obnova strechy, dverí a okien. Verím, že najnutnejšie práce sa podaria realizovať už od jesene a s príchodom zimy predstavíme vianočne vyzdobenú parádnu izbu a neskôr aj typické páračky, rejdovskie priadky či ďalšie zvyky," uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná. Ako dodala, cieľom je zachovať objekt pre ďalšie generácie v čo najlepšom stave a v budúcnosti poskytnúť verejnosti plnohodnotný zážitok z jeho návštevy.



Rejdová je rázovitá obec na Gemeri so zachovalou ľudovou architektúrou z 19. a 20. storočia. Drevenica, ktorú KSK odkúpil, predstavuje prízemný zrubový dom postavený v roku 1851, čo dokumentuje nápis vyrytý na tráme prednej izby. Vďaka kamenným základom, stropu z trámov a šindľovej streche objekt voľným okom pripomína malú chalúpku.