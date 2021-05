Košický kraj je pripravený na očkovanie Sputnikom V

Košice 31. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) je organizačne pripravený na očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Plánuje ňou očkovať vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach. „Konkrétny termín, odkedy budeme očkovať ruskou vakcínou, bude závisieť od rozhodnutia ministerstva zdravotníctva,“ uviedol v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka.



Počas tohto týždňa bude krajské veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach otvorené nepretržite sedem dní, očkuje sa vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca. V Spišskej Novej Vsi bude v sobotu a nedeľu (5. - 6. 6.) dostupná vakcína od Moderny. Krajské očkovacie centrum v Michalovciach bude v prevádzke, keď bude v čakárni alebo v náhradníckom systéme nahlásený dostatočný počet ľudí. „V Michalovciach sme doposiaľ zaočkovali takmer 9000 ľudí, ďalší využili možnosť zaočkovať sa v iných očkovacích centrách. Nakoľko evidujeme, že mnohí čakajú na ruskú vakcínu, v prípade, ak bude Sputnik V dostupný, očkovať ním chceme práve v tomto očkovacom centre,“ konštatoval Trnka.



KSK uvádza, že je naďalej prvý z krajov v počte očkovaní. K 30. máju podal proti ochoreniu COVID-19 celkovo 139.660 vakcín. Aktuálne posilnil prevádzku výjazdovej očkovacej služby, zdravotníci navštívia tento týždeň 28 obcí a miest, v ktorých by mali zaočkovať najmenej 2100 ľudí.



Výjazdová očkovacia služba bude podávať vakcíny v okresoch Košice-okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov a Michalovce. KSK zaočkoval prostredníctvom mobilného očkovania 4250 ľudí. „Od budúceho týždňa by mal do obcí vyraziť aj očkovací autobus, v ktorom budú zdravotníci podávať vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Po tom, čo kraj zaočkuje všetkých seniorov, ktorí sa prihlásili na očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky, budú zdravotníci očkovať v tomto očkovacom autobuse aj ľudí z marginalizovaných komunít,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.