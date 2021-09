Košický kraj je pripravený očkovať treťou dávkou

Košice 21. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj pokračuje v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Košiciach aj prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. V súčasnosti je už pripravený aj na očkovanie treťou dávkou vakcíny. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



„KSK je materiálne aj technicky pripravený očkovať treťou dávkou vakcíny na základe poradia, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva. Ako prví by mali u nás očkovanie absolvovať zdravotnícki pracovníci, pacienti s onkologickým ochorením či ľudia po transplantácii, ako aj klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Pripomenul, že podľa informácií z rezortu zdravotníctva by pozvanie na očkovanie treťou dávkou vakcíny malo posielať Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) prostredníctvom SMS. „Termín, od kedy začneme takto očkovať, bude závisieť od spresnenia podmienok ministerstva,“ dodal Trnka.



Od spustenia očkovania v Košickom kraji podal KSK spolu viac ako 263.000 vakcín, z toho viac ako 38.500 v rámci výjazdovej služby. V rámci mobilného očkovania KSK rozširuje miesta improvizovaných očkovacích kóji v nákupných centrách.



Záujemcovia sa môžu prísť zaočkovať vždy v sobotu a v pondelok do priestorov hypermarketu v košickej mestskej časti Nad Jazerom. Každý utorok a stredu bude k dispozícii očkovacia kója v hypermarkete na Trolejbusovej ulici v Košiciach. Vo štvrtok a v piatok budú zdravotníci pripravení očkovať na prvom poschodí obchodného centra na Námestí osloboditeľov v Košiciach.



„Očkovací autobus bude pravidelne v nedeľu pristavený aj v Michalovciach. Počas aktuálneho týždňa sa ambulancia na kolesách presunie aj do Sobraniec, Krompách, Sečoviec či Gelnice,“ dodáva KSK s tým, že v nedeľu (26. 9.) bude k dispozícii aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach.



Presný harmonogram očkovania je zverejnený na webovej stránke KSK.