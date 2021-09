Košický kraj má v karanténe 33 stredoškolských tried

Košice 22. septembra (TASR) – Prípady nákazy novým koronavírusom, ktoré zasiahli do režimu vyučovania, malo k utorku (21. 9.) 28 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). „V karanténe je dokopy 33 tried, a to na 19 stredných školách v Košiciach, štyroch stredných školách v Michalovskom okrese, štyroch stredných školách v Rožňave a jednej škole v Spišskej Novej Vsi,“ uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Dištančne sa v súčasnosti vzdeláva celkovo približne 900 stredoškolákov. V zriaďovateľskej pôsobnosti má KSK 63 stredných škôl.



Samosprávny kraj preventívne apeluje na dodržiavanie opatrení, ktoré bránia šíreniu COVID-19 v školách. „V tejto chvíli sa neuvažuje o celoplošnom uzatváraní škôl, takúto kompetenciu už v aktuálnom školskom roku nemá ministerstvo ani zriaďovateľ. O uzatváraní konkrétnych tried rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ doplnila Terezková.