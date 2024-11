Košický kraj pripraví podanie na ÚS pre vágnosť zákona.

Košice 3. novembra (TASR) - Podanie na Ústavný súd (ÚS) SR vo veci výkladu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z dôvodu vágnosti niektorých pojmov má vypracovať komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Na návrh poslanca Miloša Ihnáta to schválilo krajské zastupiteľstvo na svojom októbrovom zasadnutí.



Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov má zároveň vypracovať podanie na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci návrhu novelizácie tohto ústavného zákona "z dôvodu jeho neurčitosti niektorých právnych pojmov a pre ich prílišnú všeobecnosť".



Ihnát predložil svoj návrh v súvislosti s podnetom, ktorý na neho podala Nadácia Zastavme korupciu pre fotografiu na internete. Na snímke bol tento krajský a mestský poslanec a starosta košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce v predajni áut so znakom výrobcu automobilov v pozadí. Spolu s ním stála aj mestská poslankyňa a prednostka miestneho úradu na Sídlisku Ťahanovce Beáta Zemková, ktorá zverejnila snímku na svojom profile na sociálnej sieti. Ihnát odmietal, že by išlo o reklamu, s tým, že snímku nešíril, nezdieľal, nedostal žiadne peniaze za reklamu a na mieste sa len odfotil s priateľmi. Zastupiteľstvo v rámci konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi napokon uznalo jeho argumenty a konanie voči nemu hlasovaním 28. októbra zastavilo.



"Podľa môjho názoru zákon č. 357/2004 Zbierky zákonov je zastaraný a jednoducho nie je uspôsobený na túto modernú dobu sociálnych sietí. Keď sa odfotíte s kýmkoľvek, kdekoľvek, ani neviete a môžete mať problém," povedal Ihnát k svojmu návrhu. Poukázal na to, že zákon vzhľadom na nejednoznačnosť môže vytvárať problém pre verejných funkcionárov, najmä pre tých, ktorí podnikajú, pričom umožňuje dvojaký výklad.



Ihnát pritom zároveň podal podnet pre podozrenie z porušenia ustanovení daného zákona voči krajským poslancom Tímei Sotákovej, Marcelovi Vrchotovi a Zuzane Slivenskej. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov tak musí prešetriť aj jeho podnety a následne predložiť zastupiteľstvu návrh na rozhodnutie. "Meter musí byť vždy rovnaký na každého. Čiže aj na mňa, aj na každého jedného," vysvetľoval poslanec.



Poslanci Vrchota a Slivenská v reakcii vyčítali Ihnátovi, že "zbytočné popoťahovanie", ktoré zažil on, teraz spôsobí svojim kolegom. "Jednak plytváte svojím časom ako starostu a druhá vec, že plytváte aj naším časom, ktorý sme mohli využiť efektívnejšie, takže tie poťahovania máte na svedomí hlavne vy teraz," uviedla Slivenská.