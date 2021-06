Vysvedčenie na stredných školách košického kraja dostalo 17 139 žiakov

Košice 30. júna (TASR) – Celkovo 17 139 vysvedčení rozdali v stredu učitelia na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Koncoročné hodnotenie si prevzalo 5535 žiakov gymnázií, konzervatórií a strednej športovej školy a tiež 11 604 žiakov stredných odborných škôl. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Uplynulý školský rok opäť poznačila pandémia ochorenia COVID-19, pričom dištančné vzdelávanie využívali stredné školy šesť z desiatich mesiacov.



„Avšak treba povedať, že oproti vlaňajšku už boli naše školy na takýto systém výučby oveľa lepšie pripravené a dokázali z neho vyťažiť maximum. Vzdelávanie z domu si vyžaduje oveľa väčšiu mieru samostatnosti a zodpovednosti učiteľov aj žiakov, než prezenčná výučba v priestore školy. Uniesť ju nie je jednoduché, preto ďakujem všetkým učiteľom aj žiakom, že to opäť zvládli na jednotku. Že opäť držali všetci spolu, hoci aj na diaľku a veľkú časť roka online,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Pandémia zasiahla praktické vyučovanie na stredných odborných školách či tréningy na školách so športovým zameraním. Prváci sa pre dištančné vzdelávanie museli popasovať s náročnejšou adaptáciou na novej škole. Zatiaľ čo v minulom školskom roku deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy obišli, tento rok sa konali za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Naopak, externá časť maturít bola zrušená a záverečné známky určila škola administratívne. Ústne maturity absolvovali len žiaci, ktorí nesúhlasili s administratívne určenou známkou. Celkovo si v máji na krajských stredných školách prevzalo maturitné vysvedčenie 4758 žiakov vo všetkých formách vzdelávania. Premiérovo dostali v školskom roku 2020/21 vysvedčenie aj prví absolventi nového odboru agromechatronik na Strednej odbornej škole (SOŠ) agrotechnickej v Moldave nad Bodvou.



Trnka osobitne ocenil stredné zdravotnícke školy, z ktorých množstvo pedagógov aj žiakov pomáhalo v celoplošnom testovaní a neskôr aj s organizáciou vo veľkokapacitných očkovacích centrách.



„V období, keď školy vyučovali dištančne, pomáhali žiaci aj pedagógovia stredných zdravotníckych škôl odľahčiť preťažený personál v zdravotníckych zariadeniach. Naši študenti takto získali nenahraditeľnú prax. To všetko aj za cenu, že prax získavajú v prostredí s vyšším rizikom nákazy ochorením COVID-19. Som na nich hrdý a rovnako aj na personál našich škôl, ktorý vypomáhal v čase krízy v zariadeniach sociálnych služieb,“ konštatoval.