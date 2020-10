COVID-19 je v ôsmich Domovoch sociálnych služieb Košického kraja

Košice 23. októbra (TASR) – Výskyt nakazených novým koronavírusom zaznamenali k piatku v ôsmich z 13 domovov sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Celkovo má pozitívny test desať zamestnancov a deväť klientov, z toho siedmi sú z Domova sociálnych služieb – Domko v Košiciach. Informoval o tom Úrad KSK.



V piatok KSK otestoval všetkých zamestnancov a klientov DSS – Domko antigénovými testami prostredníctvom mobilného odberového miesta. K piatim aktívnym prípadom pribudli po tomto testovaní dva nové. V najbližších dňoch podstúpi testovanie personál a klienti zvyšných 12 zariadení sociálnych služieb.



KSK už eviduje aj prvé úmrtia. Vírusu podľahla zamestnankyňa pracujúca v DSS Ondava v Rakovci nad Ondavou a klient z DSS Harmonia v Strážskom. Obidvaja boli hospitalizovaní vo vážnom stave.



„Aj napriek našej úprimnej snahe zabrániť šíreniu vírusu v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa nachádza najrizikovejšia skupina obyvateľov, sa, žiaľ, situácia zhoršila. Obom rodinám vyjadrujem hlbokú sústrasť a prajem veľa síl," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie kraj pozastaví ambulantné a týždenné formy pobytu, a to od pondelka.



KSK tento týždeň spustil prevádzku vlastného mobilného odberového miesta. V stredu a vo štvrtok otestovali približne 200 zamestnancov Úradu KSK antigénovými testami. Všetci mali negatívne výsledky. V piatok sa začalo testovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Keďže kraj disponuje aj mobilným odberovým vozidlom, vykoná testovanie aj v ostatných regiónoch. Kraj doposiaľ nakúpil 7000 antigénových testov, nezávisle od štátu chce otestovať viac ako 6000 svojich zamestnancov.



Pandémia sa dotkne aj pondelkového zasadnutia Zastupiteľstva KSK. „Prebiehať bude riadne, no všetci, ktorí budú prítomní na rokovaní, sa musia pred jeho začatím otestovať. Na rokovaní budú účastní iba poslanci a zamestnanci Úradu KSK, ktorí budú mať negatívny test," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



KSK ďalej oznámil, že v Košickom kraji k piatku evidujú 4130 infikovaných novým koronavírusom. Oproti minulému týždňu je to nárast o 1229 prípadov, teda o viac ako 42 percent.