Kam na strednú školu? Košický kraj pomáha deviatakom s rozhodovaním

Košice 14. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pomáha deviatakom s rozhodovaním, kam majú ísť na strednú školu. V týchto dňoch putuje na 186 základných škôl v kraji 5635 brožúr s ponukou krajských stredných škôl a školských zariadení. KSK o tom informuje na svojej webstránke.



"Deviatakom to chceme uľahčiť, preto aj tento rok prinášame ponuku 63 župných stredných škôl a 7 školských zariadení. Brožúra Stredná pre teba obsahuje základné informácie o štúdiu na konkrétnych školách, ale aj informácie o unikátnych odboroch, možnostiach mimoškolských aktivít či cezhraničných študijných programoch. Verím, že tieto informácie ocenia okrem záujemcov o štúdium a ich rodičov aj výchovní poradcovia na školách," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Digitálnu verziu tlačenej brožúry nájdu záujemcovia na webstránke www.strednapreteba.sk. Pre prvákov na stredných školách v Košickom kraji bude v budúcom školskom roku k dispozícii dokopy 6487 voľných miest, pričom toto číslo je zvýšené o 13 percent oproti reálnemu počtu žiakov v končiacich ročníkoch základných škôl. Čas na podanie prihlášok majú školáci do 20. marca.



Stredné školy kraja očakávajú prvákov na 18 gymnáziách, 24 stredných odborných školách, piatich obchodných akadémiách, piatich stredných priemyselných školách, štyroch stredných zdravotníckych školách, dvoch hotelových akadémiách, dvoch konzervatóriách, jednej škole umeleckého priemyslu, jednej strednej športovej škole a jednej spojenej škole.



Z dôvodu príchodu nových investorov v kraji budú aj v budúcom školskom roku posilnené študijné a učebné odbory so zameraním na automobilový a strojársky priemysel a elektrotechnické odbory. Prichádza aj k zmene názvu odboru zdravotnícky asistent, a to na odbor praktická sestra.