Košická krajská infolinka k očkovaniu vybavila vyše 70.000 hovorov

Košice 30. decembra (TASR) - Infolinka Košického samosprávneho kraja (KSK) k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 funguje už 11 mesiacov, pričom za tento čas vybavila viac ako 70.000 hovorov. Telefónne číslo 0850 122 085 je východniarom k dispozícii od polovice februára tohto roka. Obyvatelia sa na operátorov obracajú s rôznymi otázkami, pričom dĺžka hovoru sa pohybuje od 15 sekúnd po dve minúty, informoval vo štvrtok Úrad KSK.



"Od začiatku pandémie sa pravidlá a opatrenia v krajine menili tak rýchlo, že sa v nich mnohí nedokázali zorientovať. To bol hlavný dôvod, prečo župa v spolupráci so svojím Dobrovoľníckym centrom Košického kraja spustila vlastnú infolinku. Nápor bol taký veľký, že činnosť infolinky počas prvých štyroch mesiacov zabezpečovalo až 36 zaškolených dobrovoľníkov z firemného prostredia," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Počas druhej vlny pandémie pomáhali operátori volajúcim najmä s registráciou na vakcináciu či otázkami k druhej dávke očkovania. Poradili aj tým, ktorí nedostali svoj covidpass, zabudli PIN na registráciu alebo neboli spokojní s priradenou vakcínou. Občania sa na infolinku často obracali aj so žiadosťou o informácie k harmonogramu očkovania.



"Počas leta sme na infolinke zaznamenali nápor najmä v čase, keď sa zavádzal povinný covidpass, vďaka ktorému sa cestujúci do zahraničia mohli vyhnúť karanténe. Volajúcim sme pomáhali nájsť čo najskorší termín očkovania, odpovedali sme aj na otázky, kedy po vakcinácii budú považovaní za plne zaočkovaných. Mnoho otázok vyvstalo aj po tom, ako sa spustilo očkovanie detí," uviedla Miroslava Langerová, predsedníčka Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, ktoré infolinku prevádzkuje.



V súčasnosti na linku volá v priemere 15 ľudí za hodinu a okrem harmonogramu očkovania sa pýtajú najmä na tretiu dávku vakcíny – na časový odstup od predošlého očkovania či možnosti kombinácie vakcín. Zaujímajú sa aj o očkovanie imobilných alebo potrebujú poradiť, čo robiť, ak prvé dávky dostal človek v zahraničí a potrebuje sa preočkovať.



Operátori sa podľa kraja neraz musia popasovať aj s kurióznymi otázkami. Jeden z volajúcich sa napríklad pýtal, aké sú kontraindikácie k očkovaniu, či je to aj "alergia na svokru". Výnimkou nie sú ani otázky, či si večer pred vakcináciou môže očkovaný vypiť alkohol. Operátori spomínajú aj na volajúceho, ktorý sa snažil zistiť značku stoličky, na ktorej ho očkovali vo vakcinačnom centre, pretože sa mu zdala veľmi pohodlná.