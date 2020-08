Divadlá v Košickom kraji pripravujú nové premiéry

Košice 20. augusta (TASR) - Štyri divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa po pauze spôsobenej novým koronavírusom otvárajú verejnosti. Divákov môžu vo svojich priestoroch privítať od štvrtka, kedy sa zároveň končia aj letné divadelné prázdniny. Predstavenia budú v novej divadelnej sezóne prebiehať za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení, informoval Úrad KSK.



Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila viacero kultúrnych podujatí, ktoré sa v kraji plánovali na jar a v lete. "Organizátori akcie buď zrušili, alebo presunuli na neskôr. Túto novú situáciu sme nechceli zľahčovať ani my a z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu boli kultúrne zariadenia zatvorené od 10. marca. Kým múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská či hvezdárne sme ešte pred letom otvorili, divadlá sa pre letné divadelné prázdniny v uplynulej sezóne už divákov nedočkali," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Prestávku divadlá využili na nacvičenie nových hier, na ktoré sa diváci môžu tešiť v nadchádzajúcej sezóne. V rámci opatrení okrem povinného nosenia rúšok v interiéroch budú diváci na predstaveniach sedieť šachovnicovo tak, aby boli dodržané rozostupy odporúčané Úradom verejného zdravotníctva SR. Povinné dvojmetrové rozostupy sa budú musieť dodržiavať aj pri kupovaní lístkov v pokladniach. Pred vstupom do každého zariadenia budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, povinnosťou divadiel bude aj pravidelná dezinfekcia priestorov pred každým predstavením.



Jedným z prvých plánovaných podujatí v novej divadelnej sezóne budú Dni bábkového divadla a hier pre rodiny – Virvar, ktoré organizuje Bábkové divadlo v Košiciach od 3. do 6. septembra. Bábkové divadlo pripravuje v tomto roku ešte inscenáciu Záhady zlatého kufríka s premiérou 27. novembra.



Divadlo Thália Színház začína sezónu v októbri. Premiérovo uvedie predstavenie Vetvička 5. októbra a inscenáciu Sedliacka opera 29. októbra. Pri príležitosti 50. výročia založenia tohto divadla maďarskej národnostnej menšiny vyjde jubilejná ročenka.



Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi chystá na 18. septembra premiéru hry Jordana Tannahilla Oneskorená návšteva. V polovici novembra uvedie inscenáciu Jozefa Cígera Hronského Janko Hraško a 18. decembra komédiu Raya Cooneyho Zdrhni pred svojou ženou. Nový program pripravuje aj košické Divadlo Romathan, o konkrétnych predstaveniach bude informovať na svojej webovej stránke.



"Zmena programu je vyhradená a bude závisieť od aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.