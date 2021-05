Košické krajské inštitúcie pripravili na Noc múzeí desiatky aktivít

Košice 14. mája (TASR) – Múzeá a galérie Košického samosprávneho kraja pripravili na sobotnú Noc múzeí a galérií približne 30 podujatí a aktivít. Program pre návštevníkov bude pripravený naživo aj online formou, informoval Úrad KSK.



Na Gemeri bude témou banícke remeslo. Návštevníci dostanú možnosť objaviť najnovší prírastok Baníckeho múzea v Rožňave – banskú štôlňu Alexander – a sprístupnené budú aj ostatné expozície a výstavy.



Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravuje tri online vstupy. Na sociálnych sieťach predstaví život košických katov, unikáty prírodovednej expozície aj barokové skvosty zo svojich zbierok. Návštevníci môžu múzeum navštíviť aj osobne, sprístupnené bude v bežných otváracích hodinách.



V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pracovníci predstavia expozíciu o histórii Provincie XVI spišských miest s portrétmi richtárov z roku 1774, či fotoateliér Gusztáva Matza s možnosťou získania vlastnej fotografie. Špeciálny online program bude z letohrádku Dardanely a Kaštieľa v Markušovciach.



Čínskych bojovníkov terakotovej armády môžu návštevníci vidieť v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Múzeum zverejní aj online videá – krátke prierezy vybranými expozíciami. Zemplínske múzeum v Michalovciach pozýva na Archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční v rotunde pri kaštieli. Pracovníci múzea pripravili aj online tvorivú dielňu k aktuálnej výstave Remeslo má modré dno, ktorá bude sprístupnená nasledujúci deň.



Výnimočný vizuálny zážitok návštevníkom Východoslovenskej galérie v Košiciach ponúkne videomapping s názvom Planet etc. Na nádvorí galérie vznikne prepojenie mediálneho umenia a životného prostredia. Galéria predstaví aj nové zrekonštruované vstupné priestory. Do večerných hodín budú sprístupnené výstavy na Hlavnej aj Alžbetinej ulici.



„Očkovanie umením“ bude v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Okrem komentovaných prehliadok výstav a vstupov do stálych expozícií bude na návštevníkov čakať teleskop na sledovanie oblohy, tí menší sa potešia výtvarnej dielni.



„Tento rok sa do tejto medzinárodnej aktivity zapoja všetky župné múzeá a galérie, ktoré pripravili dokopy asi 30 podujatí a aktivít. Pozývame preto všetkých, aby podporili kultúru a zažili opäť na vlastnej koži Noc múzeí a galérií,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.