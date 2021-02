Košické krajské stredné školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní

Košice 4. februára (TASR) – Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia. Zatvorené ostanú naďalej aj stredoškolské internáty. Dôvodom tohto rozhodnutia je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch, informoval vo štvrtok Úrad KSK.



"Podľa regionálneho COVID automatu sú všetky okresy v našom kraji v piatom stupni, okres Rožňava je dokonca v najhoršom šiestom stupni. Školy sme zatvárali 16. októbra, keď bolo v Košickom kraji len 2901 pozitívnych prípadov. Dnes ich na základe informácií z ministerstva školstva môžeme otvárať, hoci tento počet stúpol takmer o 1000 percent na 31.882 pozitívnych, nemocnice sú preplnené a šíri sa agresívnejšia britská mutácia vírusu," konštatoval predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa posledných preverovaných vzoriek PCR testov vo viacerých samosprávach až v šiestich z ôsmich prípadov išlo podľa neho o mutáciu vírusu z Británie. "Na školách v Košickom kraji budú o dva týždne jarné prázdniny. V tejto chvíli považujeme za zodpovedné počkať, ako sa situácia bude vyvíjať," dodal Trnka.



Podľa informácií ministerstva školstva uvedených v manuáli s názvom "Návrat do škôl" by od pondelka 8. februára mohli ísť do škôl aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. To by sa týkalo viac ako 5700 žiakov zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Kraj pri rozhodovaní pritom vychádzal aj zo stanovísk regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré buď neodporúčajú obnoviť vzdelávanie, alebo toto rozhodnutie ponechávajú na zriaďovateľovi.



Krajská samospráva prihliada aj na informácie z nemocníc, podľa ktorých klesá vekový priemer úmrtnosti u pacientov s potvrdeným novým koronavírusom a zároveň klesá aj vek ľudí, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. Komplikácie súvisiace s infekciou sa nevyhýbajú ani mladším pacientom. V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach sa aktuálne lieči 13 detí z nákazy novým koronavírusom, respektíve na ochorenia súvisiace s infekciou COVID-19, čo je najviac od začiatku vypuknutia pandémie.



KSK oznámil, že otvorí stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.