Košickej krajskej správe ciest pre pandémiu chýbajú zamestnanci

Košice 12. februára (TASR) - Výpadok značného počtu zamestnancov pre pandémiu COVID-19 eviduje Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Z celkového počtu 458 zamestnancov je nakazených alebo v karanténe 54, informoval v piatok Úrad KSK.



Krajskí cestári sú zaradení do zoznamu kritickej infraštruktúry štátu, zatiaľ však väčšina z nich nemôže podstúpiť očkovanie. KSK preto komunikuje s ministerstvom zdravotníctva, aby sa umožnilo v čo najkratšom čase.



"Očkovaním zamestnancov Správy ciest KSK sa zaoberáme už od decembra, ani po vyše dvoch mesiacoch sme sa v rokovaniach s ministerstvom neposunuli. Doposiaľ nemáme informácie ani o tom, kedy by mali byť títo zamestnanci zaočkovaní. Od začiatku roka zomreli už traja zamestnanci krajskej správy ciest s pozitívnym testom na COVID-19, ďalších 38 ľudí je nakazených. Ich zaočkovanie považujeme za absolútne nevyhnutné, aby sa situácia zlepšila a dokázali sme zabezpečovať zimnú údržbu ciest v kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Aj v súvislosti s aktuálnym počasím títo zamestnanci podľa neho pracujú "na hrane". Kraj preto apeluje na ministerstvo, aby okrem zdravotníkov, seniorov a učiteľov zaradili do zoznamu očkovania aj cestárov.