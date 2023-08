Košickí krajskí dobrovoľníci pracujú na tvorbe dažďových záhrad

Košice 14. augusta (TASR) - Celkovo 30 dažďových záhrad by malo v tomto roku pribudnúť v Košickom kraji. Na ich tvorbe sa v letnom období tradične podieľajú krajskí dobrovoľníci. Informovala o tom hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



Členovia Dobrovoľníckeho centra Košického kraja (DCKK) pracujú na vodozádržných opatreniach bez nároku na honorár. Dažďové záhrady zachytávajú dažďovú vodu zo striech či chodníkov, aby mohla vsakovať späť do podložia a neodtekala bez úžitku. Hlavným cieľom je predísť odvodňovaniu krajiny.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa dobrovoľníci podpísali už pod 200 dažďových záhrad vo všetkých regiónoch kraja, najmä pri krajských stredných školách, zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách. "Aktuálne sa k nim môžu východniari pridať napríklad v košických mestských častiach Juh, Šaca či Ťahanovce," uviedol.



O pomoc s vodozádržnými opatreniami sa na DCKK obracajú aj spoločnosti v rámci firemného dobrovoľníctva, mestá a mestské časti. Popri iných aktivitách sa dobrovoľníci snažia zrealizovať minimálne jednu dažďovú záhradu týždenne. Od začiatku leta sa im ju podľa kraja podarilo vytvoriť napríklad v areáli Knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, na ulici Milosrdenstva v Košiciach, v blízkosti internátu na Werferovej ulici či v košickej mestskej časti Šaca v priestranstve medzi bytovými domami.



"Správne navrhnutá dažďová záhrada je hotový zázrak a ja som rada, že východniari sa často inšpirujú vodozádržnými opatreniami vo verejnom priestore následne aj u nich doma. Dôležitá je najmä skladba rastlín, ktoré prekonajú sucho aj zavodnenie, akými sú papradie, šalvia či mäta, ako aj to, aby sme nevytvárali podmienky pre stojatú vodu. Takáto záhrada je nielen funkčná, ale aj estetická," uviedla riaditeľka DC KK Miroslava Langerová.



Za minulý rok sa dobrovoľníckemu centru podarilo odpojiť približne 50 zvodov v domácnostiach a bytových domoch.