Košický kraj kupuje defibrilátory pre zariadenia sociálnych služieb

Košice 8. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja nakupuje defibrilátory, ktoré postupne pribudnú vo všetkých krajských zariadeniach sociálnych služieb. V Košickom kraji je aktuálne najnižší počet týchto zdravotníckych prístrojov v porovnaní s inými krajmi, aj preto vznikla potreba doplniť ich počty. Informoval o tom v utorok Úrad KSK.



V pondelok (7. 12.) odovzdali prvý externý automatický defibrilátor Domovu sociálnych služieb (DSS) Lúč v Šemši. Prístroj dokáže pri zlyhaní srdca obnoviť jeho činnosť a v prípade potreby a do príchodu zdravotníkov zachrániť život. Aj takýmto spôsobom chce kraj prispieť k ochrane zdravia na miestach s väčšou koncentráciou ľudí.



"Košický kraj je krajom s najnižším počtom defibrilátorov, celkovo ich je registrovaných iba približne 120. Pre porovnanie, v Trnavskom kraji je ich viac ako 270 a v Prešovskom 250. Chceme byť preto nápomocní aj v tejto oblasti a týmito prístrojmi plánujeme postupne vybaviť každé župné zariadenie sociálnych služieb. Defibrilátory budú slúžiť nielen klientom našich zariadení, ale širokej verejnosti," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Do konca tohto roka KSK odovzdá do užívania ešte tri defibrilátory, a to v zariadeniach Via Lux v košickej Barci, Subsidium v Rožňave a Lumen v Trebišove. Financované sú prostredníctvom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Jeden certifikovaný prístroj stojí takmer 2000 eur, pričom zahŕňa aj bezplatnú údržbu a batériu so životnosťou štyri roky. Je vybavený hlasovým sprievodcom v slovenskom alebo maďarskom jazyku, ochrannými pomôckami aj ochranou proti prachu a vode. Prístroj dokáže použiť aj osoba bez zdravotníckeho vzdelania, keďže poskytuje presný postup, ako pomôcť človeku pri zástave srdca.



Kraj pritom spolupracuje aj s poslancom KSK Imrichom Bakšim, ktorý má ako záchranár skúsenosti so záchranou života. "Okrem klientov v domovoch sociálnych služieb bude môcť defibrilátory používať aj široká verejnosť. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ich zaradí do svojej evidencie. Do príchodu zdravotníkov tak môže zranenému človeku zachrániť život ktokoľvek, kto sa nachádza v blízkosti umiestnenia tohto prístroja," dodal Bakši.