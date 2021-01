Medzi Buzicou a Mokrancami vyrúbali desiatky stromov

Košice 22. januára (TASR) – Spolu 59 suchých stromov popri ceste medzi obcami Buzica a Mokrance v okrese Košice-okolie vyrúbala tento týždeň Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Ako informuje KSK na svojej webovej stránke, ohrozovali vodičov. V rámci projektu obnovy zelene v kraji plánujú postupne vysadiť viac ako 650 nových stromov.



„Nevyhnutnosť výrubu stromov vyplynula z dendrologického posudku, v ktorom dendrológ konštatoval, že stromy popri tomto úseku cesty vysychajú a hrozí riziko ich lámania a padania konárov,“ uvádza KSK s tým, že príslušný odbor okresného úradu ich preto odporučil vyrúbať. Má to zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, zlepšiť rozhľadové pomery vodičov či uľahčiť práce cestárom pri údržbe vozovky.



Výrub stromov v okrese Košice-okolie je jediným väčším plánovaným výrubom, ktorý SC KSK uskutoční v tomto roku. Podľa krajských cestárov takýto výrub nerealizovali ani vlani, s výnimkou odstraňovania popadaných stromov na cestách.



„Na projekt náhradnej výsadby stromov vyčleníme z krajskej kasy približne 80 000 eur,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že na ňom začali pracovať vlani. SC KSK aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na nákup sadeníc. Malo by ísť o javory, jarabiny, lipy a hraby. S postupnou výsadbou nových stromov sa má začať v jarných mesiacoch.



Pribudnúť by mali prevažne v okrese Košice-okolie, konkrétne pôjde o úseky pri cestách medzi Jasovom a Popročom, Medzevom a Vyšným Medzevom, Nováčanmi a Rudníkom či medzi Vajkovcami a Chrastným. Prioritou pri náhradnej výsadbe bude sadiť stromy v lokalitách, ktoré nebránia vo výhľade vodičom a nie sú nehodovými úsekmi.



„Na ceste Buzica – Mokrance sme za uplynulé tri roky zaevidovali päť smrteľných nehôd v dôsledku nárazu do stromov. Na padajúce konáre počas silného nárazového vetra, ktorý je pre tento úsek charakteristický, nás upozorňovali aj občania. Pre nové stromčeky sme preto vytypovali lokality, v ktorých budú mať nielen okrasný a ekologický prínos, ale zároveň nezvýšia riziko nehodovosti,“ spresnil riaditeľ SC KSK Anton Trišč s tým, že ich napríklad nebudú sadiť na vnútorné oblúky ciest.