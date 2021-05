Košický kraj chce hľadať novú lokalitu na hokejovú halu

Košice 11. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) bude musieť nájsť inú vhodnú lokalitu na tréningovú hokejovú halu a pripraviť novú projektovú dokumentáciu na jej výstavbu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková po tom, čo košické mestské zastupiteľstvo v utorok neschválilo kraju predaj pozemkov na Medickej ulici, kde mala hala podľa plánov vyrásť.



„Je nám ľúto, že mesto Košice takýmto spôsobom hádže polená pod nohy kraju aj obyvateľom, ktorým by mohla slúžiť táto päťmiliónová investícia do športovej infraštruktúry v rámci mesta Košice. Mesto Košice už rok a pol zdržuje výstavbu novej hokejovej haly, a týmto krokom oddialilo začiatok jej výstavby o ďalší takmer rok," konštatovala hovorkyňa v stanovisku.



Uviedla, že projekt krajskej hokejovej akadémie by nemal byť o politike a na prvom mieste by mal byť záujem obyvateľov, ktorí by mohli túto halu využívať. KSK má alokované približne tri milióny eur a ďalšie dva milióny eur majú ísť od Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). „Mesto Košice však aj napriek prísľubu, že na podporu projektu nebudú kladené žiadne prekážky, robí presný opak a kraju výrazne skráti čas, ktorý potrebuje na výstavbu hokejovej haly, keďže finančné prostriedky od SZĽH je potrebné vyčerpať do konca roka 2023. Na obštrukcie mesta Košice, bohužiaľ, doplatia len budúce hokejové talenty a hokej ako taký," uviedla Terezková.



KSK plánovalo na Medickej ulici vybudovať hokejovú halu s kompletným zázemím pre výcvik ľadového hokeja v rámci projektu hokejovej akadémie v spolupráci so SZĽH. Ten má záujem financovať až 40 percent nákladov výstavby. Memorandum v tejto veci podpísali obe strany v júni 2019. Koncept hokejovej akadémie prepája kvalitné vzdelanie s kvalitnou prípravou vrcholového športovca.