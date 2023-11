Košický kraj má odvolať väzobne stíhaného šéfa správy ciest

Košice 15. novembra (TASR) - Návrh na odvolanie väzobne stíhaného generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Antona T. bude jediným bodom mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo štvrtok 23. novembra. Mimoriadne rokovanie zvolal predseda KSK Rastislav Trnka.



"Nakoľko v tejto chvíli nie je možné predpokladať dĺžku jeho neprítomnosti na pracovisku, v záujme zabezpečenia riadneho fungovania organizácie pristúpilo vedenie Úradu KSK k takémuto riešeniu," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná k návrhu na odvolanie šéfa krajských cestárov.



Dočasným riadením SC KSK je od pondelka (13. 11.) poverený riaditeľ prevádzkového úseku Peter Vaľko. "Následne po odvolaní generálneho riaditeľa bude možné vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa Správy ciest KSK," konštatovala Strojná. Zastupiteľstvo KSK sa najbližšie riadne zíde 11. decembra.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) 9. novembra zadržala a obvinila Antona T. a ďalšiu osobu z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v nedeľu (12. 11.) vzal Antona T. do väzby, a to pre obavy z možného ovplyvňovania svedkov a obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Šéf správy ciest bol obvinený aj v kauze nákupu bezdotykových teplomerov.