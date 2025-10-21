< sekcia Regióny
Modernizujú SOŠ v Michalovciach, pribudne aj fotovoltická elektráreň
Súbežne prebieha aj modernizácia odborných učební a dielní v rámci projektu Učíme pre prax.
Autor TASR
Michalovce 21. októbra (TASR) - Rozsiahlu rekonštrukciu aktuálne podstupuje Stredná odborná škola (SOŠ) technická v Michalovciach. Budovu školy na Partizánskej ulici zateplia, vymenia a zaizolujú strechu a staré dvere a okná nahradia novými. Najväčšiu úsporu energií sa podarí dosiahnuť vďaka fotovoltickej elektrárni, ktorá bude po novom vyrábať elektrickú energiu. Ako pre TASR uviedol riaditeľ školy Jaroslav Kapitan, s jej realizáciou sa začne v novembri.
Solárne panely inštalujú na streche školy, pričom elektrická energia získaná zo slnečného žiarenia sa bude ukladať do distribučnej siete na neskoršie využitie. Ročne má škola vyprodukovať približne 99 MWh elektriny. Po dokončení projektu sa budova zaradí do energetickej triedy A1, čo znamená ultranízkoenergetická úroveň stavby. „Podľa projektu sa uvažuje, že by sme mohli ušetriť okolo 50 percent energie nielen elektrickej, ale celkovo vrátane tepla,“ uviedol riaditeľ.
SOŠ technická v Michalovciach sa podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku stane prvou krajskou školou s vlastnou fotovoltickou elektrárňou so solárnymi panelmi. „Tento projekt nám nešetrí iba peniaze za elektrinu, vďaka nemu budeme môcť vzdelávať žiakov v prostredí, ktoré je energeticky sebestačné a ide príkladom v ochrane klímy. Naši študenti sa tak o obnoviteľných zdrojoch energií nebudú učiť iba z učebníc, škola bude túto technológiu priamo využívať,“ povedal Trnka.
Opravy na budove školy, ktorá slúži od 70. rokov a ktorú navštevuje vyše 500 žiakov, prebiehajú počas vyučovania. „Radi sa prispôsobíme. Budova si to vyžadovala a myslím si, že všetci zamestnanci aj žiaci sa tešia na to, že budú chodiť do krajšej školy. Veľmi dobrá je aj spolupráca s dodávateľom a stavbyvedúcim, vieme sa dohodnúť tak, aby všetko prebiehalo súbežne a škola nebola prekážkou pre prácu a zároveň, aby stavebné práce nenarušili vyučovanie,“ dodal Kapitan.
Rekonštrukcia, ktorá sa začala v máji 2025, je financovaná z Programu Slovensko. Celkové náklady dosahujú takmer 4,4 milióna eur, z toho 3,7 milióna eur tvorí nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšnú časť financuje KSK z vlastného rozpočtu. Práce by mali byť ukončené do januára 2026.
Súbežne prebieha aj modernizácia odborných učební a dielní v rámci projektu Učíme pre prax. Upravujú tri učebne a tri odborné dielne. Pribudnú nové CNC stroje, náradie, ako aj špecializované vybavenie pre mechatroniku, pneumatiku, PLC programovanie a technické kreslenie. Investícia do odborného vybavenia predstavuje takmer 1,8 milióna eur a je financovaná z Fondu na spravodlivú transformáciu, štátneho rozpočtu a zdrojov KSK.
