Most pred Veľkými Raškovcami je po rekonštrukcii opäť otvorený

Veľké Raškovce 15. novembra (TASR) - Most pred obcou Veľké Raškovce v okrese Michalovce je od piatka opäť sprejazdnený. Cesta medzi Veľkými a Malými Raškovcami bola uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie mosta cez kanál, ktorá prebiehala za úplnej uzávery cesty. Ako TASR informovalo komunikačno-marketingové oddelenie Košického samosprávneho kraja (KSK), autobusová doprava bude na tejto ceste premávať v pôvodnom režime od pondelka (18. 11.).



Takmer 60-ročný most bol v zlom technickom stave. Mal nerovnú vozovku, skorodované zábradlie, rímsy a betónové časti mosta boli zvetrané, výstuž nosníkov odhalená a hydroizolácia nefunkčná. Koryto rieky pod mostom nebolo opevnené, znečisťoval ho komunálny odpad a rástli v ňom náletové dreviny.



Kraj do rekonštrukcie investoval takmer 238.000 eur zo svojho rozpočtu. "Cieľom rekonštrukcie bolo zlepšenie stavebno-technického stavu mosta a priľahlej cesty, ako aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky," uviedol KSK.



Zhotoviteľ stavby odstránil pôvodný most a nahradil ho novým rámovým mostom. Na vtoku a výtoku pribudli betónové čelá so železobetónovými rímsami, kde boli osadené zábradľové zvodidlá napojené na cestné zvodidlá pred a za mostom. Pre lepší prístup pod most pribudli obslužné schodiská. Súčasťou rekonštrukcie bola aj úprava cesty v okolí mosta.