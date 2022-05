Košický kraj vyčlenil na inovácie inšpirované tradíciami 200.000 eur

Košice 1. mája (TASR) – V rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie podporil Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto roku štyri projekty, na ich realizáciu vyčlenil 200.000 eur. V kultúrnych zariadeniach KSK tak pribudnú nové interaktívne expozície aj prístrešok na bicykle s dobíjacou stanicou. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove má pribudnúť nová exteriérová expozícia obohatená o prvky rozšírenej reality. Návštevníci budú môcť prostredníctvom nej spoznať život, zvyky aj odievanie na panstve Andrássyovcov zo začiatku 20. storočia.



Vinársku tradíciu obnovia v Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia. Vďaka projektu Zlaté údolie vznikne v regionálnej expozícii Jozefa Mailátha informačné stredisko. „V rámci tohto projektu vybudujeme v areáli kultúrneho centra prístrešok na bicykle s dobíjacou stanicou aj platformu pre podporu vínnej cesty v regióne. Projekt by mal byť zrealizovaný do septembra, kedy by sme ho chceli predstaviť turistom aj návštevníkom nášho kultúrneho centra,“ povedala riaditeľka zariadenia Andrea Pakostová.



V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré už v minulosti obohatilo expozíciu Ateliér Matz a spol. o prvky virtuálnej reality, teraz pribudnú inovatívne novinky aj v nových expozíciách Príroda a História Spiša.



Posledný podporený projekt pomôže zaviesť nový systém podpory folklórnych súborov v kraji. Jeho súčasťou je aj galaprogram Klenoty kraja, ktorý bude uvedený v rámci vyvrcholenia župných dní KSK 21. mája. „Vďaka projektu sa na Hlavnej ulici v Košiciach predstavia domáce aj hosťujúce folklórne súbory,“ dodáva KSK.



Všetky projekty majú byť zrealizované v tomto roku. Výzva priamo nadväzuje na Koncepciu rozvoja kultúry KSK 2020 – 2025 (2030). Ako pripomenul predseda KSK Rastislav Trnka, od roku 2019 prostredníctvom tejto grantovej schémy podporili 17 projektov kultúrnych organizácií v celkovej výške takmer 570.000 eur. „Spôsob financovania zriaďovaných organizácií cez súťaž sa ukazuje ako správna cesta, pretože motivuje a zvyšuje profesionalitu v kultúrnych organizáciách kraja. Aj preto sme sa rozhodli navýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré môžu kultúrne zariadenia z tejto dotačnej schémy získať - v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celková výška alokácie navýšila o 50.000 eur,“ dodal.



Do internej výzvy, ktorú vyhlásili v januári, sa zapojilo desať kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Prioritným zámerom, ktorým sa mali podané projekty riadiť, boli inovácie ako nástroj zvládania krízových situácií v kultúre.