Na Spiši pribudli vďaka regionálnemu operačnému programu aj škôlky

Spišská Nová Ves/Krompachy 25. februára (TASR) – Vďaka financiám z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), vznikla v Spišskej Novej Vsi Materská škola (MŠ) sv. Maximiliána Mária Kolbeho, v Krompachoch zase zrekonštruovali MŠ na Robotníckej ulici. V tomto roku sa za peniaze z IROP dokončí aj revitalizácia vnútroblokového priestranstva na Hlavnej a Maurerovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že na tri projekty putovalo dokopy 756.000 eur.



„Financie z programu IROP slúžia na rozvoj regiónov, z tohto dôvodu je skvelou správou, že sa nám minulý rok podarilo prečerpať dvojnásobok oproti plánovanej sume a stali sme sa lídrami v čerpaní IROP medzi samosprávnymi krajmi. Prostriedky z Bruselu potrebujú aj na Spiši, preto som rád, že podporu získali tri dôležité projekty z tohto nášho regiónu,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Spišská katolícka charita získala takmer 121.000 eur z programu IROP a pri Spojenej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi zriadila špeciálnu materskú školu s kapacitou 19 miest. V troch triedach tam vychovávajú deti so zdravotným znevýhodnením. Ako priblížila Terezková, materská škola vznikla v časti budovy, ktorú bolo potrebné zrekonštruovať a znížiť jej energetickú náročnosť. Budova je podľa nej plne bezbariérová. Z peňazí z IROP kúpili i učebné pomôcky a zariadenie, v areáli MŠ vzniklo aj detské ihrisko.



Materskú školu zrekonštruovalo aj mesto Krompachy na Robotníckej ulici. Z programu IROP získalo vyše 286.000 eur. Vďaka príspevku mohla MŠ urobiť nadstavbu pôvodného objektu a zdvojnásobiť svoje kapacity na dve triedy, teda približne 50 detí. „Súčasťou prác bolo zateplenie obvodového plášťa celého objektu škôlky, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, dobudovanie sociálneho zariadenia, šatní, miestnosti pre personál školy, ihriska a rekonštrukcia vonkajšieho areálu,“ ozrejmila Terezková.



Mesto Krompachy získalo vyše 348.000 eur z IROP aj na projekt zabudovania prvkov zelenej infraštruktúry. Revitalizáciou prechádza vnútroblokové priestranstvo na Hlavnej a Maurerovej ulici, kde sa nachádza schátraný športový areál. „Vznikne tu športový a kultúrno-spoločenský priestor so športoviskami, detským ihriskom a malým amfiteátrom. Hoci si obyvatelia pamätajú tento vnútroblok s množstvom asfaltu a betónu, po novom to bude inak. Využijeme potenciál zelene, pretože obyvatelia si zaslúžia oddýchnuť kultúrne,“ uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová. Ako doplnila, hotový by mal byť do leta.