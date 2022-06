Nadácia Košického kraja umožní tábory deťom zo sociálne slabších rodín

Košice 13. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom svojej nadácie tento rok preplatí letné tábory približne 300 deťom zo sociálne slabších rodín. V rozpočte Nadácie KSK je na tento účel k dispozícii 50.000 eur. Záujemcovia o podporu pre svoje deti na prázdninové tábory sa môžu hlásiť do 20. júna prostredníctvom formulára na webstránke nadácie, informoval o tom v pondelok samosprávny kraj.



Letné tábory pre deti vo veku žiakov základných škôl v júli a auguste pripravili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku v súvislosti s vlnou zdražovania došlo k zvýšeniu ich počtu, pričom v porovnaní s komerčnou ponukou ide o lacnejšie tábory. "Naším cieľom je deti zo sociálne slabších rodín integrovať, nie segregovať, preto sme sa rozhodli nevytvárať pre ne samostatný tábor, ale zapojiť ich do letných táborov, ktoré počas dvojmesačných prázdnin pripravili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja pre všetky deti v kraji na Gemeri, Spiši, Above aj Zemplíne," uviedol. Celkovo 18 organizácií nachystalo 36 turnusov táborov s celkovou kapacitou 860 detí, pričom voľných je ešte stále približne 50 percent miest.



Na výber sú podľa Trnku tábory rôzneho zamerania od programovania robotov cez lego, šport, remeslá, umenie, históriu či astronómiu až po tematické, ako je napríklad čarodejnícky tábor Harryho Pottera. "Nadácia KSK informovala základné školy v kraji o ponuke letných táborov v krajských organizáciách, ako aj o možnosti bezplatného pobytu v tábore pre deti zo sociálne slabších rodín. Učitelia môžu vytypovať deti, ktoré si pobyt v tábore nemôžu finančne dovoliť a ktoré môže podporiť naša nadácia," povedal predseda kraja.



V databáze Nadácie KSK je aktuálne 54 detí z rodín v zložitej životnej situácii, ktorým pomoc smeruje dlhodobo. Záujem o pobyt v letnom tábore prejavilo 38 z nich. Prihlásiť sa o podporu na letný tábor sa však môžu ďalší záujemcovia.



Nadácia KSK vznikla v roku 2020 s cieľom pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi alebo náročnej životnej situácii. Aktívne začala fungovať v septembri 2021, zameriava sa hlavne na deti.