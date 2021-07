Náhradné premostenie za obcou Stretava plánujú osadiť počas prázdnin

Košice/Stretava 20. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal v utorok s výstavbou náhradného premostenia cez potok Čierna voda za obcou Stretava v okrese Michalovce. Premostenie pri poškodenom moste má zjednodušiť dopravnú situáciu už po prázdninách. Ako informovala vedúca komunikačného oddelenia Úradu KSK Anna Terezková, po náhradnom premostení prejdú aj malé autobusy a vozidlá záchranných zložiek či menšie kamióny, ktorých nosnosť s nákladom nepresiahne 30 ton.



Náhradné premostenie s dĺžkou 33 a šírkou 5,2 metra sa bude nachádzať vedľa súčasného mosta a ako Terezková uviedla, osadené by malo byť najneskôr do konca augusta. "O prejazde nákladnej dopravy po premostení rozhodne statik po jeho prvej hlavnej prehliadke," podotkla s tým, že doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu, pričom premávku bude regulovať svetelná signalizácia.



Stavebno-demolačné práce na poškodenom moste M4356 by sa mali začať ihneď po presune dopravy na náhradné premostenie. "Odstránených bude všetkých 30 pôvodných nosníkov poškodeného mosta. Nová nosná konštrukcia bude vytvorená jednoliatymi železobetónovými nosníkmi," priblížila Terezková s tým, že sanáciu podstúpi aj spodná stavba. Rekonštrukčné práce a výstavba nového mosta by mali trvať približne šesť mesiacov.



Most M4356 je pre nákladné autá nad 3,5 tony uzavretý od 31. mája, obchádzka vedie po ceste I/19 (Michalovce – Trhovište), II/554 (Trhovište – Oborín), II/552 (Oborín – Veľké Kapušany, smer štátna hranica), II/555 (smer Pavlovce nad Uhom). Ostatné vozidlá prechádzajú cez most pod podmienkou dodržania dočasných dopravných obmedzení, premávka je vedená v jednom pruhu.